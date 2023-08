Raphaëlla uit ‘Love Island’ poseert in lingerie: «Het afgelopen jaar is mijn lichaam ontzettend veranderd» (foto)

Raphaëlla Deuringer, die we nog kennen van ‘Love Island’, schittert op Instagram in een bikini van Etam. De 24-jarige ex-vriendin van voetballer Dante Vanzeir is erg trots op haar shoot. «Én toch ook wel op mezelf, want hoe je het draait of keert, in lingerie poseren is niet vanzelfsprekend. Je geeft al je onzekerheden prijs, maar ik ben vooral blij dat ik aan jullie kan tonen dat geen enkel lichaam hetzelfde of perfect is en al helemaal niet aan een bepaalde standaard moet voldoen. Daar wilt Etam dan ook voor staan, blij dat ik met zo’n merk kan samenwerken en dank je wel om iedereen te accepteren hoe ze zijn», vertelt ze.

Trots op lichaam

De knappe brunette gaat verder dat ze gelukkig is met hoe ze er nu uitziet. «Het afgelopen jaar is mijn lichaam ontzettend veranderd, niet per se in een slechte zin. Maar wel een grote aanpassing voor mijzelf, zeker er mentaal mee omgaan was in het begin niet het gemakkelijkste. Vormen die ik dacht dat ik nooit zou krijgen, heupen die ik hiervoor nooit had, maar ook zoveel nieuwe mooie dingen aan mijn lichaam ontdekt. Vandaag de dag ben ik trots op mijn lichaam en iedereen die zegt dat ik mooier stond met een maatje minder of enkele kilo’s minder... Wel mij maakt het helemaal niets uit want vandaag de dag ben ik wel gelukkiger dan toen met mijn maatje en kilo’s minder en dat is het enige dat voor mij telt», klinkt het.

Inspiratie

Haar volgers vinden haar een bron van inspiratie. «Je bent de beste, meid! Zo een voorbeeld voor veel meiden», «Puur en eerlijk!», «De allermooiste», «Knapperd», «Je bent perfect zoals je bent», en «Wooow dit is heel mooi», lezen we onder meer in de reacties.