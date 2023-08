Rihanna in het geheim bevallen van tweede kindje: «We weten dat het een jongen is»

De naam van de baby is nog niet bekend, «maar we weten dat de naam begint met ‘R’ en dat het een jongen is», schrijft showbizzsite TMZ.

Super Bowl

Rihanna (foto) veroorzaakte in februari een sensatie tijdens de Super Bowl in Arizona, waarbij ze pronkte met een ronde buik op het podium en zo haar nieuwe zwangerschap aankondigde aan honderden miljoenen kijkers zonder een woord te zeggen. Maar Rihanna maakte niet bekend wanneer ze zou bevallen en gaf geen informatie vrij over het verloop van haar zwangerschap.

Eerbetoon

De 35-jarige zangers van ‘Diamonds’ en ‘Umbrella’ beviel in mei 2022 van haar eerste zoon, die de naam RZA Athelston Mayers kreeg, een eerbetoon aan rapper RZA. De rapper en producer is lid van de Wu-Tang Clan. Een jaar later is RZA dus grote broer.