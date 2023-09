Russel Brand: BBC, Channel 4 en Endemol starten intern onderzoek

De BBC laat weten dat het «de aangekaarte kwesties met spoed onderzoekt». Endemol, het bedrijf achter shows waarin Brand te zien was, liet weten op de hoogte te zijn van de «zeer ernstige beschuldigingen» met betrekking tot het «vermeende ernstige wangedrag van Russell Brand tijdens het presenteren van shows geproduceerd door Endemol». Het bedrijf liet weten dat een intern onderzoek is gestart.

Channel 4 stelt in een verklaring dat de zender «het productiebedrijf dat de programma’s voor Channel 4 produceerde, heeft gevraagd om de beschuldigingen te onderzoeken». De zender is bovendien bezig met een eigen intern onderzoek en moedigde «iedereen die op de hoogte is van dergelijk gedrag aan om direct contact op te nemen».