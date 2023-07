Sam De Bruyn openhartig over seks: «De eerste keer met een vrouw is totaal anders dan de eerste keer met een man»

Studio Brussel-presentator Sam De Bruyn praat in een interview open en eerlijk over zijn seksleven. Zo heeft hij het over zijn eerste keer, trio’s en een hoog libido. «Het is oké dat je eerste keer shit is, ga gewoon voor een toffe tweede keer», klinkt het.

Sam De Bruyn werkt sinds begin dit jaar na een passage bij Qmusic weer volop voor Studio Brussel. De 36-jarige radiopresentator is inmiddels negen jaar getrouwd met zijn man Wannes Libbrecht. In de podcast ‘Lotte gaat diep’ doet hij bij Lotte Vanwezemael zijn seksleven uit de doeken.

Ontmaagd door eenmeisje

Hoewel hij op mannen valt, is dat niet altijd zo geweest. «Mijn eerste keer seks was met een meisje. Ik was toen vijftien. Achteraf bekeken te jong. En met mijn stomme kop was ik ook nog verliefd geworden op wat in mijn hoofd de vrouw van mijn leven was, met wie ik kinderen zou krijgen en samen oud zou worden. Toen het een maand later gedaan was, dacht ik dat ik ging sterven. Toen ik voor het eerst met een man iets deed, was ik al negentien. Maar het was zeker niet memorabel. Toch niet op een positieve manier», vertelt hij.

Te snel klaarkomen

Na een eerste seksuele ervaring met een man merkte hij toch een groot verschil. «De eerste keer met een vrouw is totaal anders dan de eerste keer met een man. Maar voor allebei geldt hetzelfde: het is stuntelig. Daar wordt zo weinig over gepraat, vind ik. De eerste keer moet blijkbaar superromantisch zijn en je partner superlief. Fuck dat. Bij mij was het gewoon stuntelig en klungelig. En ongemakkelijk en awkward. En dan kom je ook nog eens te snel klaar. Het is oké dat je eerste keer shit is, ga gewoon voor een toffe tweede keer. Er wordt zo hard gefocust op die eerste keer. Daar wordt te veel belang aan gehecht», klinkt het.

Seks met z’n drietjes

Doorheen de jaren heeft De Bruyn ook wat geëxperimenteerd tussen de lakens, al wuift hij het cliché weg alsof dat eigen zou zijn aan de gayscene. «Wij hebben ook weleens trio’s gehad in ons jonge leven. Maar achteraf hebben we allebei het idee dat het toch gewoon fijner is met ons twee. Pas op, ik veroordeel niemand die houdt van experimenteren. Maar wat ik weiger te aanvaarden, is dat dit typisch gay is. Dat is echt bullshit. Ofwel heb ik gewoon heel ondeugende heterovrienden», lacht hij.

Geplande seks

Wel merkt hij in zijn relatie een verschil in libido, wat soms voor spanningen kan zorgen. «Wat bij ons niet makkelijk is, is dat Wannes een heel hoog libido heeft. Ik hoef maar met mijn vingers te knippen en Wannes... Dat is bij mij niet het geval. Er zijn momenten dat ik wat minder goed in mijn vel zit of overwerkt ben. Wanneer ik stress heb of moe ben, is het enige dat ik wil slapen. Dat is soms conflicterend geweest, maar door daar open over te communiceren vind je daar als koppel een evenwicht in. Dit alles maakt dat ik vaak de verleider ben die het initiatief neemt. Omdat het sterkt afhangt van mijn stemming. Het is voor veel koppels herkenbaar dat een verschil in libido voor ‘beide partijen’ kut is. En dit is misschien niet romantisch, maar op een bepaald moment hebben wij gewoon in onze agenda gezet wanneer het tijd was om te ‘poepen’. Geplande seks, ja. Maar een momentje voor jou en je partner inplannen heeft echt wel voordelen. Ik kan het iedereen aanraden!», besluit hij.