Sarah Puttemans maakt indruk in bikini: «Te knap jij!» (foto’s)

Sarah Puttemans vertoeft momenteel in de bruisende stad Dubai. De 24-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst heeft inmiddels zo’n 196.000 volgers op Instagram en maakt hen jaloers met enkele bikinifoto’s waarop een prachtige zonsondergang te zien is. «Ik geniet van elk moment hier, en al zeker van deze prachtige zonsondergang», schrijft ze erbij.

Schoonheid

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. «Prachtig zoals altijd», «Wow», «Zo mooi», «Te knap jij!», «Alleen maar schoonheid», en «Knapperd», lezen we onder meer in de reacties.