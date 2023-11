Shakira bekent fraude: Voorwaardelijke celstraf en boete van 7,3 miljoen euro

De Colombiaanse zangeres Shakira heeft maandag in extremis een regeling kunnen treffen met het Spaanse parket. Kort voor het begin van haar proces over belastingsfraude in Barcelona, heeft de 46-jarige popster schuld bekend. Ze krijgt nu een boete en een gevangenisstraf, maar die zal ze niet moeten uitzitten vanwege haar blanco strafblad, aldus de voorzitter van de rechtbank.