Shakira onthult hoe ze overspel van Gerard Piqué ontdekte: «Alles gebeurde tegelijk»

Exact een jaar geleden raakte bekend dat Shakira en Gerard Piqué na een relatie van elf jaar zouden scheiden. De 36-jarige voetballer zou haar bedrogen hebben met een 23-jarige studente. De 46-jarige zangeres van onder meer ‘Whenever, wherever’ en ‘Underneath your clothes’ legt in het magazine People en Español uit dat ze het bedrog te weten kwam toen haar vader William Mebarak Chadid (91) in het ziekenhuis lag na een zware val. «Alles gebeurde tegelijk. Mijn huwelijk viel uit elkaar. Ik kwam er via de pers achter dat mijn man mij bedrogen had en dat terwijl mijn vader in het ziekenhuis lag. Ik dacht dat ik alle tegenslagen niet zou overleven. De man van wie ik het meest heb gehouden in mijn leven, mijn vader, verliet me toen ik hem nodig had. Ik kon niet met hem praten terwijl ik zo graag advies van hem wilde», klinkt het.