Siska Schoeters toont lichaam in badpak: «Ik heb lang getwijfeld of ik deze zou delen» (foto)

Bang voor reacties

Al wil de 40-jarige Radio 2-presentatrice met haar badpakfoto vooral duidelijk maken dat het oké is om niet graatmager te zijn en dat je dan eveneens volop mag genieten van paaseitjes zonder je daar schuldig over te voelen. «Ik heb lang getwijfeld of ik deze zou delen. Want de kranten gaan er weer een onnozele clickbait van maken. En ik ben zeker bang voor de reacties. Ik zou nog liever schrijven #bodypositive enzo. Want ik kan zoveel keto en intermittent fasting doen als ik wil. En Ansje van Superhero mag al 2 keer per week naar mijn gevloek luisteren. (Los van mijn gezaag dan nog.) Ik lust gewoon ook graag paaseitjes. Graag met zo crunch in», schrijft ze op Instagram.