Sneeuwwitje-actrice Rachel Zegler onder vuur na kritiek op originele Disneyfilm: «Dit is geen feminisme»

De liveaction-remake van ‘Sneeuwwitje’ komt pas in 2024 in de zalen, maar is nu al kop van jut. De reden? Hoofdrolspeelster Rachel Zegler beloofde een hedendaagse, meer feministische versie van de animatiefilm uit 1937. In interviews beschrijft ze de prins op het witte paard als een «stalker» die volledig uit de film geknipt zou kunnen worden. «Slecht feminisme», klinkt het bij critici online.

Een nieuwe Disney-remake, een nieuwe controverse. Nadat ‘De Kleine Zeemeermin’ onder vuur lag omdat Ariel vertolkt werd door een zwarte actrice, is het nu de beurt aan ‘Sneeuwwitje’. Recent doken opnieuw fragmenten op uit interviews die Zegler in september vorig jaar gaf aan onder meer filmblad Variety en Extra TV tijdens de D23 expo, een event van de officiële fanclub van Disney.

«Sneeuwwitje gaat niet over liefde»

Toen Variety vroeg aan Zegler of het verhaal een «moderne toets» zou krijgen, antwoordde de 22-jarige actrice dat «we niet langer in 1937 leven». «We schreven dus een versie van ‘Sneeuwwitje’ waarin ze niet meer gered wordt door een prins, waarin ze niet droomt over ware liefde. In plaats daarvan droomt de prinses ervan om een sterke leider te worden. Haar vader had haar altijd verteld dat dat mogelijk was als ze onbevreesd, eerlijk, dapper en trouw was.»

Aan Extra TV vertelde ze toen weer dat de prins op het witte paard in de originele versie «een gast is die haar letterlijk stalkt.» «Deze keer pakten we het anders aan. Veel mensen gaan nog altijd denken dat het een liefdes verhaal is omdat er een man gecast werd in de film. Maar de film gaat echt niet over liefde, en dat vind ik oprecht geweldig.» Daarna maakt ze een grap waarin ze suggereerde dat de prins zomaar zelfs «geschrapt zou kunnen worden»: «Wie weet? It’s Hollywood, baby.»

Tot slot circuleert online ook een fragment uit een interview met Entertainment Weekly, waarin Zegler toegeeft dat ze de originele film heel eng vond en niet meer had bekeken tot ze gecast werd als Sneeuwwitje.

Wat is de kritiek?

Op TikTok is de voornaamste kritiek dat Zegler «pseudofeminisme» promoot. TikTok-gebruiker @CosyWithAngie zegt in een video die al 9,9 miljoen keer bekeken werd dat «kritiek geven op Disney-prinsessen niet feministisch is»: «Niet elke vrouw wil een leider zijn. Niet elke vrouw verlangt naar macht. En dat is ok. Het is niet antifeministisch als vrouw om verliefd te willen worden, om te willen trouwen, om thuis te blijven of om zacht te zijn». @ShikaLord, een andere TikTokker, meent dat niet iedere Disney-prinses moet transformeren tot «girl boss». Die video kreeg 3 miljoen likes. Ook het feit dat Zegler de originele film eng vond, valt op TikTok niet in goede aarde.

Elders op TikTok verdedigen velen Rachel Zegler. «Het lijkt erop dat Rachel niet voldoende mediatraining gekregen heeft», zegt gebruiker ash_of_asherst op TikTok, die benadrukt dat Rachel slim, mooi en getalenteerd is. Volgens velen is deze controverse een vorm van «cancel culture» en gaan de kritieken te ver.

