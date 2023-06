Stromae’s vrouw doorbreekt de stilte over zijn gezondheid: «We moeten positief blijven»

Voor jezelf zorgen

Barbier focust vooral op wat wel gelukt is. Deze pauze «maakt deel uit van de veranderingen die men kan ervaren in een carrière. Voor jezelf zorgen is ook een prestatie. Ik ben alle prachtige dingen die we voor het Multitude-project hebben verwezenlijkt niet vergeten. Alles wat we de afgelopen twee jaar meegemaakt hebben was geweldig», verzekert Barbier. «We moeten positief blijven en ons concentreren op al het werk dat is verzet.»

Geen Rock Werchter

In 2022 bracht Stromae na een lange stilte zijn album ‘Multitude’ uit, maar sinds april gaat het opnieuw de slechte kant uit met de zanger. Het begon met enkele geannuleerde concerten. In mei kondigde hij het volledige einde van zijn tournee aan vanwege gezondheidsredenen. Dat betekende een kruis door zijn show op Rock Werchter en zijn concerten in Paleis 12. «Helaas, moet ik vandaag aanvaarden dat ik mijn tijd moet nemen om te rusten en dat het langer duurt dan gedacht om te genezen», schreef hij toen. Hij noemde het een «moeilijke beslissing, maar wel eentje die nodig is om te kunnen genezen.» In het verleden worstelde de zanger al met een burn-out, maar het is nog niet duidelijk of dat ook deze keer het geval is.