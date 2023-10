‘Temptation’-Delphine zwanger van eerste kindje: «We kunnen niet wachten om je te knuffelen!»

Wie ‘Temptation Island’ in 2021 gevolgd heeft, herinnert zich Delphine wellicht nog al te goed. De 28-jarige brunette deed destijds als koppel met Bert mee aan het verleidingsprogramma, maar Delphines controledrang en Berts fascinatie voor masseuses werd hun relatie fataal. Een jaar later leerde ze Ruben kennen, haar huidige vriend.

Volgende hoofdstuk

Nu blijkt dat het koppel in april een kindje verwacht. «Hoe verzin je de juiste woorden om het mooiste wonder in je leven aan te kondigen? Dolgelukkig om met jou het volgende hoofdstuk van ons leven te starten. Baby de Kezel, april 2024, we kunnen niet wachten om je te knuffelen!», klinkt het op Instagram.