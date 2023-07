‘Temptation’-Megan nadat vriend ging «feesten met hoertjes»: «Ik hoop dat we hier samen uitkomen»

Megan leerde Joey kennen tijdens het laatste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Niet veel later werden ze een koppel. Al verloopt die relatie niet zonder horten of stoten. Na een vakantie op Ibiza met haar vriend, plaatste ze maandagavond plots een Instagram-story met een foto vanop het vliegtuig erop: «Wanneer de liefde van je leven je in de steek laat om met hoertjes te gaan feesten in Ibiza», schreef ze. «Nog nooit meegemaakt dit.»