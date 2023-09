Thuis-actrice Tine Priem over haar burn-out: «Wat mij overkomen is, is verschrikkelijk»

‘Thuis’-actrice Tine Priem belandde drie jaar geleden in een burn-out. De 34-jarige actrice had nochtans een mooie rol beet als Tamara, maar haar de balans tussen werk en privé raakte helemaal zoek. Vandaag ziet ze het als een leerproces: «Ik dacht dat het normaal was dat ik elke dag hoofdpijn had», getuigt ze in Dag Allemaal.

«Ik wou succesvol zijn en dus bleef ik maar gáán», vertelt ze. «Ik verloor de balans tussen werk en privé uit het oog, was oververmoeid en prikkelbaar, had om de haverklap hoofdpijn. Ik had lange werkdagen bij 'Thuis', dus ik dacht dat het normaal was dat ik hoofdpijn had. Ik luisterde niet naar de signalen van mijn lichaam, en op een gegeven moment liep dat fout.»

Een noodzakelijk leerproces

De diagnose was een burn-out. Wat volgde was een lastig proces. Al zat, als een geluk bij een ongeluk, de timing niet slecht: «Het was vlak voor corona begon, de 'Thuis'-opnamen lagen stil dus ik had het geluk dat ik veel kon rusten», vertelt ze. Ze leerde op de rem staan. «Wat mij overkomen is, is verschrikkelijk, ik wens het niemand toe. Maar ik zie het nu als een leerproces dat ik moest ondergaan.»

«En ik heb heel veel keuzes gemaakt, nee leren zeggen. Vroeger sprak ik elke avond met iemand af, en in de weekends ging ik weg met m'n man. Nu is twee dagen per week genoeg, gewoon gezellig thuiszitten is ook leuk», gaat ze verder. Ook sport doet ze nu aan een rustiger tempo. «Ik heb ook Pilates ontdekt. Vroeger ging ik vijf keer per week intensief sporten, nu is twee of drie keer genoeg, en het kan ook gewoon een wandeling zijn. De lat ligt niet meer zo hoog.»

Mindful

Voordien moest alles zo snel mogelijk gaan. «Als je jong en net afgestudeerd bent, begint het allemaal. Je wilt iets bereiken en dan neem je alles aan, ook domme jobkes. Soms sliep ik in mijn auto omdat ik 's avonds hier moest zijn en de volgende ochtend al daar. In onze branche is financiële standvastigheid niet evident, ik was altijd bang dat ik niet zou rondkomen.»

Nu brengt ze een boek uit ‘Van geluk gesproken’: «een geluksplanner waarin de lezer twintig weken lang z’n dagen invult.» Zo wil ze anderen motiveren om op een meer mindful manier in het leven te staan. «Het idee van journaling is om elke dag een moment voor jezelf te hebben waarin je focust op wat belangrijk is voor jou in 't leven en waarvoor je dankbaar bent.»