Tom De Cock wil ooit de politiek in: «De huidige politiek is slappe, onbetrouwbare zever vol met klojo's»

«Mensen roepen continu dat ze mij een gunst doen door mij niet raar te vinden. ‘Ik accepteer het hoor.’ Alleen al dat zeggen is megabeledigend», antwoordt De Cock op de vraag of hij nog vervelende reacties krijgt op zijn geaardheid. En ook ziet hij dat terug in de politiek: «Ook in de politiek doen ze nog vaak alsof homoseksualiteit een marginaal verschijnsel is. Ik ga ooit zeker in de politiek. De huidige politiek is slappe, onbetrouwbare zever vol met klojo's. Ik versta waarom de extreme partijen het nu goed doen: die geven een helder antwoord op alles. Maar op veel dingen ís er geen antwoord.»

Idiotie

Ook windt de radiopresentator zich op over de reacties rond de zaak van Sven Pichal, zo kwam er kritiek op pleegouders. De Cock is zelf pleegouder. «Ik voelde me op meerdere manieren aangesproken, omdat ik homo, pleegouder en radiopresentator ben. Plots stonden de kranten vol met: ‘Pleegzorg moet beter screenen’ en ‘Wat Sven doet, is slecht voor het imago van alles homo's’. What the fuck? Plots werd iedereen over één kam geschoren: pleegouders, homo's en pedofielen. Dat is gebaseerd op flagrante idiotie. Er zijn politici zoals Dries Van Langenhove die homoseksualiteit en pedofilie aan elkaar verbinden. Hoe vies is dat?»