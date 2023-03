Veerle uit ‘Blind Getrouwd’ deelt pakkende boodschap voor haar overleden baby: «Jij hoort bij ons»

Exact twee jaar geleden werd hettweede dochtertje van Veerle en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ veel te vroeg geboren. Het kindje was jammer genoeg niet levensvatbaar. Vandaag zou ze twee jaar geworden zijn en dus schreef Veerle een pakkend bericht voor haar. «Elle... Zij... Jij... Wij! Vandaag 2 jaar geleden zagen we jou voor het eerst, maar ook het laatst. We missen jou hier bij ons, lieve, kleine Elle! #VoorAltijdInOnsHart #Elle #Onze2deDochter #OnsWondertje #Liefde #OnvoorwaardelijkeLiefde #LiefdeIsAlles #JijHoortBijOns», aldus de mama ook van Liv en Noé.