Vijf lessen van de jury van Belgium's Next Top Model

1. «Schoonheid gaat verder dan de traditionele standaard»

Na het bekijken van de eerste afleveringen is één ding overduidelijk: dit seizoen verwelkomt de realityserie een gevarieerde cast. «Lange tijd maakten modellen deel uit van een wereld waarin het draaide om exclusiviteit en aanbidding, terwijl de focus nu ligt op het zich kunnen identificeren met modellen. Dat zien we ook in de deelnemers, ze vormen een mooie weerspiegeling van de huidige samenleving. In kleur, maar ook in gender, look, maten en persoonlijkheid … waarbij we bijdragen aan een positief en realistisch beeld van schoonheid», aldus Inge Onsea, creatief directeur en founder van het Belgische modelabel Essentiel Antwerp.