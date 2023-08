Volgens Musk zal kooigevecht met Zuckerberg worden gelivestreamd

Musk postte het bericht in het midden van de nacht en Zuckerberg heeft er nog niet op gereageerd.

De 39-jarige Facebook-oprichter zou regelmatig samenwerken met trainers in de gevechtsport en ziet er zichtbaar fitter uit dan de 52-jarige Musk. Die beweerde afgelopen zondagavond dat hij nu gewichten meeneemt naar zijn werk en daar traint omdat hij anders geen tijd heeft om te sporten.

Voorbereidingen

Musk daagde Zuckerberg aanvankelijk uit voor een fysiek gevecht in juni en Zuckerberg stemde toe. Maar de daaropvolgende publieke stilte van de twee deed velen twijfelen of ze elkaar daadwerkelijk in de ring zullen ontmoeten.