Voor het eerst geen match in ‘Blind Gekocht’: «We hebben overgereageerd»

In het Play4-programma gaan makelaar Kinga Kantorska en interieur-architect Bart Appeltans op zoek naar een woning voor koppels die wel hun spaarcenten moeten afgeven, maar weinig in de pap te brokken hebben. Voor het eerst liep het gisterenavond helemaal fout in het programma. Mathias en Anouchka moesten huiswaarts keren zonder huis. «Ik dacht dat ik klaar was voor een nieuwe start, maar blijkbaar is dat niet zo.»

Al drie afleveringen lang is het team van Blind Gekocht op zoek naar een huis voor Mathias en Anouchka. Het leek er even op dat ze dan toch eenwoonst gevonden hadden, maar na de heftige reactie van het koppel bij de bezichtiging besloten Kinga en Bart om het avontuur voor hen stop te zetten.

Maar na de eerste reacties, herzag het koppel toch hun mening. «Ik denk dat we een beetje overgereageerd hebben», stelde Mathias. «Daar heb ik spijt van. We hebben ook al gezien in de voorbije seizoenen wat de experten kunnen, dus we stellen nu alle hoop op jullie. En proberen we het proces te vertrouwen.»

Helaas kwam dit moment van inkeer te laat, want Appeltans en Kantorska hadden al de stekker uit het project getrokken. «Het is een heel harde reality check geweest», vertelde Anouchka daar. «Ik denk dat we op dat moment het gevoel hadden dat we echt een grote stap achteruit zetten.» Volgens Appeltans is dat het probleem. «We vertrokken al van een heel grote wenslijst. Dat hebben we vervolgens naar vier eisen gebracht. Maar toen we jullie door de woning zagen gaan, waren we niet zeker dat we jullie gelukkig zouden kunnen maken.»

Gehecht aan ouderlijk huis

Vooral de vergelijking met de huidige woonst, die het ouderlijke huis is van Anouchka, was ook de experten niet ontgaan. Appeltans stelde daarop de vraag: «Als er geen loods of stockage aanwezig zou moeten zijn in jullie leven, zouden jullie dit dan verkopen?» Waarop het koppel het hoofd schudde. «Die verbondenheid maakt het moeilijk», stelde Kantorska. «Je zal altijd vergelijken. Geen enkel huis zal je ouderlijke huis zijn. Zolang je dat niet loslaat, kan je nooit gelukkig worden in een ander huis, dat hebben we nu ook gezien bij jullie.»

Voor het eerst in vijf seizoenen Blind Gekocht konden de experts niet helpen. «We gaan jullie avontuur hier stoppen.» Uit de beelden bleek dat Kantorska zelf al twijfels had bij het bieden. Daarom hebben ze uitzonderlijk de woning niet aangekocht, maar een optie genomen. Zo kon de deal makkelijker afgeblazen worden.

Bij het koppel kwam het nieuws even binnen, maar was er ook opluchting. «99 procent van wat je ons hier vertelt, klopt», gaf Mathias toe. «Ik vind het spijtig dat we hebben meegedaan, zonder resultaat.»

«Ik dacht dat ik klaar was voor een nieuwe start, maar blijkbaar is dat niet zo», vulde Anouchka aan. «Het is dubbel. Ik ben opgelucht, maar het moet een beetje zakken. Of we nu zelf opnieuw op zoek gaan? Beter dan Bart en Kinga gaan we het niet doen. Nee, we blijven hier.» Tot op vandaag wonen ze nog altijd in hun oorspronkelijke huis.