Vriendin van Matteo Simoni maakt indruk met foto aan zwembad: «Dat badpak!»

Loredana Falone geniet momenteel van een deugddoende vakantie in de badplaats Biarritz, in het zuidwesten van Frankrijk. De 35-jarige ontwerpster, die al meer dan vijf jaar samen is met Matteo Simoni en met hem een dochtertje heeft, deelde enkele kiekjes waarop ze aan het zwembad ligt te zonnen. «Pool days», schrijft ze erbij.