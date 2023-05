Vrouw van Kevin De Bruyne trekt aandacht met doorzichtige outfit: «Ik zie haar tepels!» (foto)

Dankzij de nederlaag van Arsenal kroonde Manchester City zich afgelopen zaterdag voor de vijfde keer tot landskampioen. Groot feest dus, en uiteraard mocht aanvoerder Kevin De Bruyne daar niet ontbreken. Ook zijn vrouw Michèle was van de partij in privéclub MNKY HSE in Manchester en haar aanwezigheid ging niet onopgemerkt voorbij. Het 29-jarige model opteerde voor een gedurfde outfit die weinig aan de verbeelding overliet.