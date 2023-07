VRT brengt ‘De Droomfabriek’ terug

‘De Droomfabriek’ was een van de kijkcijferhits van de openbare omroep in de jaren negentig. Kijkers konden een gele briefkaart sturen met hun droom en wie geluk had, zag die droom via het programma in vervulling gaan. Deelnemers kregen na afloop steeds een knuffelbeertje mee.

Nostalgie alom

In 2021 blies het VRT-programma ‘Iedereen Beroemd’ al nieuw leven in ‘De Droomfabriek’ door onbeantwoorde wensen van destijds alsnog in vervulling te laten gaan. Toen ging het om een rubriekje, maar tegen begin volgend jaar maakt productiehuis De Chinezen er opnieuw een volwaardig programma van voor VRT 1.

Kijkers kunnen hun wensen doorsturen via de website. Wie dat wil, kan uit nostalgie ook nog dromen sturen via een gele briefkaart. Het resultaat moet een «show vol positiviteit, nostalgie en mafkezerij» worden, laat de VRT weten. Wanneer de nieuwe versie van ‘De Droomfabriek’ precies te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

Bart Peeters en Gloria Monserez zullen het programma presenteren. Peeters was in de jaren negentig al een van de presentatoren. Monserez was toen nog niet geboren.