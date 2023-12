VTM-journaliste Hannelore Simoens is voor het eerst mama geworden: «Iedereen stelt het goed»

Simoens kreeg samen met haar vriend Mathias een dochter, genaamd Penelope. «Op 10 december iets over middernacht ter wereld gekomen. Een beetje vroeger dan voorzien en met de nodige drama, maar iedereen stelt het uiteindelijk goed», vertelt ze aan VTM.

Hannelore Simoens werkt sinds 2017 als politiek journalist voor VTM Nieuws. Daarnaast is ze ook bekend voor haar deelname aan ‘De Verraders’ en ‘Special Forces: wie durft wint’. Simoens zou vanaf maart weer op post zijn om verslag te brengen van de komende verkiezingen.

Baby-geluk bij VTM

Simoens is bovendien niet de enige die mama is geworden. Ook Carolien van Nunen, buitenlandjournaliste en Ruslandexperte voor VTM, verwelkomde vorige week een dochtertje. «Helena is gezond en wel. 10 vingers en 10 tenen, een brok liefde en al 100 gekke bekken», klinkt het.