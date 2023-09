VTM-journaliste Hannelore Simoens is zwanger en onthult meteen geslacht

MEISJE! Dat verklapt ze in een interview met Het Laatste Nieuws. «Onze dochter is heel welkom! De zwangerschap verloopt ook heel goed, ik mag niet klagen», glundert ze.

Moederschapsverlof

De 33-jarige verslaggeefster is al vele jaren samen met haar vriend Mathias, met wie ze in Anderlecht woont. Hun kindje is uitgerekend voor december dus zal ze enkele maanden niet te zien zijn op televisie. Normaal gezien gaat ze weer aan het werk vanaf maart, wat goed uitkomt vlak voor de verkiezingen.