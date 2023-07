VTM laat kijkers dit jaar zélf kostuums ontwerpen voor ‘The Masked Singer’

Van een stoere Wolf tot een skiënde kiwi en van een Vlinder uit de toekomst tot een koele IJskoning. Deze en nog veel meer mysterieuze creaties kwamen voorbij in de afgelopen drie seizoenen van The Masked Singer. Broedt je al enkele seizoenen op eigen ideeën? Wil je graag eens een BV in pakweg een loempiapak of sexy dolfijnenkostuum zien? Dan is dit je kans: VTM geeft dit jaar iedereen de kans om een karakter te ontwerpen.