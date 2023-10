‘The Walking Dead’-actrice klaagt Weinstein aan voor aanranding

Volgens Ormond, bekend voor haar filmrollen in ‘Legends of the Fall’ en ’The Curious Case of Benjamin Button’ en haar hoofdrol in de ‘The Walking Dead’-spin-off ‘The Walking Dead: World Beyond’, heeft Weinstein haar aangerand in december 1995. Dat gebeurde na een zakendiner in New York, waar de twee hadden gepraat over een project.

Ze had aan haar agenten Bryan Lourd en Kevin Huvane, de huidige covoorzitter van CAA, verteld wat er gebeurd was, maar zij deden niets om haar te helpen en raadden haar bovendien aan om te zwijgen. Lourd en Huvane worden in de aanklacht niet genoemd als beklaagden, maar hun namen worden wel geciteerd.

«Schaamteloos»

«De mannen bij CAA die Ormond vertegenwoordigden wisten van Weinstein. Dat deden Weinsteins medewerkers bij Miramax en Disney ook», klinkt het in de aanklacht. «Schaamteloos waarschuwde niemand in deze prominente bedrijven Ormond dat Weinstein in het verleden al vrouwen heeft aangerand omdat hij te belangrijk en te machtig was en omdat hij hen veel geld opleverde.»

Via zijn advocaat Imran H. Ansari laat Weinstein weten dat hij de beschuldigingen van de Britse actrice ontkent. «Dit is opnieuw een klacht die na decennia tegen Weinstein wordt ingediend. Hij heeft er vertrouwen in dat het bewijsmateriaal de beweringen van Ormond niet zal steunen», klinkt het in een mededeling.

Bij Disney en CAA was niemand bereikbaar om een reactie te geven.

Adult Survivors Act

De 70-jarige Weinstein zit momenteel een celstraf van 23 jaar uit nadat hij in 2020 in New York veroordeeld werd voor aanranding van verschillende vrouwen. In februari kreeg hij nog eens een celstraf van zestien jaar opgelegd voor de verkrachtnig van een vrouw in een hotel in Beverly Hills in 2013.

Osmond maakt gebruik van de Adult Survivors Act, die in New York in 2022 is aangenomen in de nasleep van de #MeToo-beweging. De wet stelt slachtoffers in staat om mogelijke verjaring van feiten voor te zijn.

«Nadat ik tientallen jaren heb geleefd met de pijnlijke herinneringen aan mijn ervaringen door toedoen van Harvey Weinstein, ben ik nederig en dankbaar voor iedereen die het risico heeft genomen om zich uit te spreken», stelt Ormond in een verklaring. «Hun moed en de Adult Survivors Act hebben mij de kans en een manier gegeven om te laten zien hoe machtige mensen en instellingen, zoals mijn agenten bij CAA, Miramax en Disney, Weinstein in staat stelden en beschermden om mij en talloze anderen aan te vallen.»

