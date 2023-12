Will Tura neemt voor een laatste keer afscheid in het Sportpaleis: «Zingen, dat is mijn leven»

Will Tura stond meer dan zestig jaar op de planken. In juni kondigde hij zijn afscheid aan omdat hij alzheimer heeft. Hij rondde zijn carrière af met de uitgave van het verzamelalbum ‘Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)’.

Donderdag vond een «groots muzikaal huldebetoon» plaats. Onder meer Bart Peeters, Clouseau, Daan, Geike Arnaert, Helmut Lotti, Niels Destadsbader, Ruben Block, Sandra Kim en Stijn Meuris brachten een nummer van ’de Keizer van het Vlaamse lied’. Ben Crabbé was host van de avond. Het slot kwam er met een nummer dat Will Tura zelf zong: ‘Eenzaam zonder jou’

Dankbaar

«Ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen», vertelde hij aan VRT NWS. «Zelf zingen, dat is mijn leven. Ik zit zoveel jaren in dit vak, muziek is een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Ik hou van mijn beroep, ik laat het nooit los.»