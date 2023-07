Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ deelt voor-en-na-foto van zwangerschap: «Ik mag absoluut niet klagen»

Op 22 september 2022 werd Winnie Bogaerts voor het eerst mama. Ze beviel van een prachtige dochter die de naam Lily kreeg. Inmiddels ligt de bevalling exact 40 weken achter haar, even lang als haar zwangerschap geduurd heeft. Een speciaal moment dus dat ze op Instagram in de kijker zet met een foto waarop ze 40 weken in verwachting is, en een kiekje van nu.

Lichaam omarmen

De 31-jarige mama schrijft erbij dat ze haar postpartum lichaam heeft leren accepteren. «Ik mag absoluut niet klagen over mijn herstel na de zwangerschap: ik was snel terug op de been en heb nergens blijvend last van. Je lichaam is sowieso anders na zo’n zwangerschap en het duurde even voor ik me er weer comfortabel in voelde, maar nu na 9 maanden heb ik het helemaal omarmd. Maar hoe het eruitziet doet er al niet toe, het is gewoon iets wonderbaarlijks wat je lijf kan en doet!», klinkt het.