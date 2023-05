Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ ontpopt zichzelf tot zeemeermin: «Zo mooi!» (foto)

Winnie kennen we vooral van ‘Blind Getrouwd 2020’, waarin ze haar huidige echtgenoot Jonah leerde kennen. Maar wie haar écht goed kent, weet dat ze aangesloten is bij duikclub Atlantis in Lier.

Kinderwens

Onlangs mocht de 31-jarige mama daar wel een héél leuke rol vervullen, zo legt ze uit op Instagram. «Vandaag gingen de kandidaat 1 sterren van onze duikclub voor het eerst duiken in open water. Naar traditie werden ze erna ook nog eens gedoopt door Neptuna, een rol die ik voor het eerst mocht spelen. Eindelijk ging mijn kinderwens om een zeemeermin te zijn in vervulling! De plons in het water achteraf viel dan weer wel wat tegen. Atlantis is groot! Neptuna is heilig!», klinkt het.