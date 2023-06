Youtubester ‘Miranda Sings’ verbaast met bizar lied als reactie op beschuldigingen van grooming

De verklaringen van de YouTuber zijn een reactie op beschuldigingen van Adam McIntyre, 20, die voor het eerst beweerde in een video uit 2020 dat Ballinger een ongepaste persoonlijke vriendschap met hem zou hebben gesloten toen hij 13 tot 16 jaar oud was.

Manipulatie

McIntyre beweerde dat ze sommige van haar jonge fans «pestte en manipuleerde» om gratis werk te verrichten, hij beweert dat ze opmerkingen maakte over hun uiterlijk en hen ongepaste vragen stelde.

In de 10 minuten durende video, getiteld 'hi', tokkelt Ballinger op een ukelele en gaat ze in op wat ze «de feiten» noemt.