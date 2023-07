Zeldzame ring gedragen door Tupac op laatste optreden geveild voor miljoen dollar

De kroonvormige ring met goud, diamanten en robijnen was door het veilinghuis vooraf geschat op zowat 300.000 dollar. Het nu bereikte bedrag is het hoogste dat ooit betaald werd voor hiphopmemorabilia, klinkt het.

Shakur Tupac(‘All Eyez on Me’) was een van de meest succesvolle rapartiesten van de jaren 90. In 1996 werd hij onder onduidelijke omstandigheden in Las Vegas op straat doodgeschoten. Destijds was er rivaliteit tussen concurrerende rappers van de Amerikaanse oost- en westkust.