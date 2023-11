Zijn Kobe Ilsen en Sara Vermassen uit elkaar? DIT doet vermoeden van wel...

Het begon als een prachtig liefdesverhaal. In amper 2,5 jaar tijd begonnen Kobe Ilsen en Sara Vermassen een relatie, vroeg Kobe haar ten huwelijk, kochten ze samen een huis én een kind . Ze deelden op Instagram de leukste foto’s van hun gezinnetje en er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. Tot nu. Plots is er van hun kiekjes samen niets meer te bespeuren op hun Instagrampagina’s. Sara verwijderde tevens de omschrijving ‘verloofde van Kobe Ilsen’ uit haar bio. Moeten we vrezen dat het over & out is tussen de twee?

Moeilijke periode

Het koppel is dit jaar door een moeilijke periode gegaan. Hun zoontje Magnus kampte al een jaar lang met ernstige darmklachten. Later bleek dat hij dan toch niet de zeldzame ziekte van Hirschsprung had. «Het was zeker niet altijd rozengeur en maneschijn binnen onze relatie, maar we hebben Magnus altijd voorop geplaatst. Nu is het weer vaste grond zoeken, bekomen van wat er allemaal gebeurd is en vooruit kijken. Ikzelf ben volop aan het werk bij ATV, Kobe zit geregeld in het buitenland voor opnamen van zijn nieuw VRT 1-programma ‘Mijn Eerste Reis’. Wat perfect oké is, dan kan ik wat extra mamaknuffels aan Magnusje geven», vertelde Sara destijds in Het Laatste Nieuws.