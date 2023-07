Zita Wauters: «Iedereen denkt dat het voor mij makkelijker is, maar integendeel»

Zita Wauters mag dan wel de ‘dochter van’ zijn, ze timmert op eigen houtje aan een carrière in de media. Haar vuurdoop krijgt ze al meteen in ‘Zomerhit’, waarin ze het online luik van het muziekprogramma verzorgt. «Geef mij gewoon de kans om alles zelf uit te bouwen», klinkt het.

Deze zomer krijgen we zes ‘Zomerhit’-shows voorgeschoteld op VRT 1 en VRT MAX. Naast presentatoren Siska Schoeters en Niels Destadsbader krijgen we ook Zita Wauters aan het werk te zien. De 18-jarige dochter van Koen Wauters heeft de mediabacterie te pakken zonder al te veel hulp van haar vader. «Ik kies wat ik echt leuk vind, mijn ouders hebben mij nooit gepusht», vertelt ze in Dag Allemaal.

Geen voorkeursbehandeling

In het dubbelinterview met Siska Schoeters benadrukt laatstgenoemde dat kinderen van bekendheden niet per se een voorkeursbehandeling krijgen. «‘t Is een misverstand dat kinderen van bekende ouders automatisch in de media terechtkomen. Elke ouder met gezond verstand wil zijn kind het liefst niet in die leeuwenkuil zien terechtkomen. Maar haar ouders hebben nu eenmaal hun talent doorgegeven. Kijk naar Zita, hoor hoe ze praat: ze weet hoe ze met mensen moet omgaan, hoe ze een camera moet pakken... Dat zit in de genen», aldus Siska.

Harde werker

Ook Zita kan daar uit eigen ervaring over meespreken. «Ik ben al jong begonnen met zingen en dansen bij Studio 100, dat was mijn hobby. Los van mijn ouders. Zij hebben altijd gewacht met ons iets te laten doen tot we zelf konden beslissen. Sommigen zeggen: ‘Je kan dat allemaal doen dankzij je papa’, maar da’s niet waar. Ik moet er ook zelf hard voor werken», klinkt het. «En harder dan iemand anders», vult Siska haar aan.

Opboksen tegen vooroordelen

Zita betreurt dat sommige mensen dergelijke vooroordelen hebben. «Iedereen denkt dat het voor mij makkelijker is, maar integendeel: de mensen zijn strenger voor mij. Ze nemen mijn ouders als voorbeeld en leggen de lat heel hoog. Of ik moet opboksen tegen vooroordelen omdat mijn papa Koen Wauters is», zucht ze. «Het is gewoon ook heel Vlaams dat de mensen je dan naar beneden halen», pikt Siska in. «Ze is de dochter van, dus we gaan haar kapotmaken. In plaats van te supporteren omdat je ook zoveel talent hebt», luidt het. «Och, ik kan ertegen», gaat Zita verder. «Ik heb er al veel uit geleerd. Geef mij gewoon de kans om alles zelf uit te bouwen, stap voor stap», besluit ze.