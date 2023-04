Zwangere Jessie J poseert naakt en spreekt haters aan: «Ik durf te wedden dat je ingezoomd hebt»

Nog heel even wachten en Jessie J wordt voor het eerst mama. De 35-jarige zangeres van onder meer ‘Price Tag’ en ‘Nobody’s Perfect’ is altijd heel open geweest over haar zwangerschap en doet dat ook nu. Ze deelde enkele kiekjes waarop ze een bad neemt. In haar blootje, dus. Op een kort filmpje zien we tevens hoe haar zoontje in haar buik schopt.