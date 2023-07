Zwangere Josje (ex-K3) poseert in ondergoed: «Ik heb het gevoel dat ik nu al uit elkaar spat» (foto)

Josje Huisman en haar vriend Leon Tanate genieten momenteel van een deugddoende vakantie aan de Millstätter See, een meer in het zuiden van Oostenrijk. De 37-jarige zangeres zit inmiddels over de helft van haar zwangerschap en dat is eraan te zien, al is dat voor haar soms wat schrikken. «Soms vergeet ik dat ik een bolle buik heb en schrik ik me een hoedje als ik mezelf ineens in een weerspiegeling zie. Soms vergeet ik juist totaal nìet dat ik zwanger ben, omdat ik het gevoel heb dat ik (nu al) uit elkaar spat. Alsof er allemaal niet genoeg plek is en/of rek op zit, terwijl ik toch echt al een bollere buik dan dit heb gehad. In elk geval, volgens mij gaat het helemaal prima daarbinnen, veel getrappel en gedraai en mijn buik wordt steeds een beetje ronder! Ik ben toch wel zo nieuwsgierig naar dit kindje en ook zo blij dat ik dit samen met Leon meemaak», schrijft ze op Instagram bij enkele foto’s.