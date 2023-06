Zwangere Josje onthult geslacht van baby: «Zo leuk voor jullie!»

JONGETJE! Een broertje dus voor Kamari, haar 4-jarig zoontje uit haar vorige relatie met Cle Gyimah. De 37-jarige zangeres en haar partner Leon Tanate (37) zijn in de wolken met het nieuws. «Psst... It’s a boy. We zitten (letterlijk) op een blauwe wolk», klinkt het op Instagram. Hun kindje is uitgerekend voor oktober.