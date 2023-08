Het belangrijkste nieuws van 28 augustus: Parket geeft geen commentaar over Sven Pichal, Florence Welch onderging «levensreddende operatie» en nieuwsanker wordt live ten huwelijk gevraagd

NEWS. Sven Pichal wellicht woensdag voor raadkamer, parket communiceert voorlopig niet

Het parket van Antwerpen communiceert voorlopig nog steeds niet over het onderzoek waarin radiopresentator Sven Pichal is aangehouden. Pichal zou woensdag in Antwerpen voor de raadkamer komen. Volgens verschillende media kadert zijn aanhouding in een onderzoek naar (beelden van) kindermisbruik. Lees hier de laatste updates.