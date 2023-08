Zangeres Florence + The Machine annuleerde Pukkelpop vanwege «levensreddende operatie»

In een boodschap op sociale media laat Florence weten dat ze «bedroefd is dat ze haar laatste shows moest annuleren. Mijn voeten zijn oké (de zangeres moest eerder concerten annuleren vanwege een breuk in haar voet, nvdr.), maar ik moest een levensreddende operatie ondergaan. Maar ik kan jullie nog niet zeggen waarom, daar voel ik me nog niet sterk genoeg voor, maar de operatie heeft mijn leven gered.»