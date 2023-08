Miley Cyrus over vete met Sinéad O’Connor: «Ik had geen idee van haar fragiele mentale toestand»

Miley Cyrus heeft spijt over de vete tussen haar en Sinéad O’Connor. Na de release van Mileys hit ‘Wrecking Ball’ in 2013 kwam het tot een woordenwisseling tussen de twee over de manier waarop Miley zich gedroeg in haar videoclip. In een ABC-Special ‘Endless Summer Vacation’ blikt de 30-jarige zangeres terug op de ruzie: «Ik was nog maar 20 jaar oud, dus ik kon het concept mentale gezondheid maar moeilijk vatten.»

Toen Miley Cyrus in 2013 de videoclip voor ‘Wrecking Ball’ lanceerde, had ze zich verwacht aan «enige controverse», vertelt ze aan ABC. In de bewust clip zit de zangeres naakt op een sloopbal en likt ze aan een hamer. Dat op zichzelf lokte al heel wat reacties uit, maar toen Cyrus in een interview met Rolling Stone had laten vallen dat haar video geïnspireerd was op de videoclip van ‘Nothing Compares 2 U’, zag Sinéad O’Connor zich gedwongen om zich te mengen in het debat.

«Laat je niet pimpen»

In een open brief aan Miley Cyrus schreef O’Connor dat ze «met veel liefde en moederlijkheid» wou adviseren dat het niet «cool» is om «naakt te zijn en te likken aan hamers in video’s». Ze waarschuwde Miley dat ze haar «talent verdoezelde door haar te laten pimpen door de industrie»: «En denk maar niet dat maar een van de mannen die naar je lonken ook maar iets geeft om je», eindigde O’Connor de brief. «Laat je niet voor de gek houden.»

Daarop deelde Cyrus screenshots van oude tweets van O’Connor waaruit bleek dat de Ierse zangeres door een donkere periode ging. «Je maakt me belachelijk omdat ik heb geworsteld met mijn mentale gezondheid en er hulp voor zocht», sneerde O’Connor destijds.

Jeugdzonde

Vandaag, bijna tien jaar na de release van Wrecking Ball, is Miley Cyrus niet trots op de vete. «Ik had geen idee van haar fragiele mentale gezondheid, en ik was ook nog maar 20 jaar oud. Dus ik kon mentale ziektes maar amper bevatten. Het enige dat ik zag was een andere vrouw die zei dat mijn idee, niet mijn idee was», legt Cyrus uit aan ABC. «Ik werd al zo lang beoordeeld voor mijn keuzes, dat ik uitgeput was. Ik was eindelijk op een plaats waar ik mijn eigen keuzes kon maken en dat iemand dat wou wegnemen van mij kwetste me enorm.» Vandaag begrijpt ze wat O’Connor wou zeggen: «Mannen hadden me gemanipuleerd en me laten denken dat het mijn idee was, terwijl het dat niet was.»

Sinéad O’Connor overleed op 26 juli op 56-jarige leeftijd.