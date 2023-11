Activisten gooien levende muizen in McDonald’s restaurant in VK

Op de beelden is te zien hoe mannen met Palestijnse vlaggen dozen met muizen of ratten dumpen in McDonald’s restaurants. Sommige dieren zouden geverfd zijn in de kleuren van de Palestijnse vlag. De activisten wilden naar verluidt wraak nemen voor het feit dat restaurants van de keten in Israël gratis maaltijden hadden uitgedeeld aan soldaten.

Een woordvoerder van McDonald’s zei dat het bedrijf «verbijsterd» is over «onjuiste berichten over haar positie in het conflict in het Midden-Oosten». «McDonald’s Corporation financiert of ondersteunt geen enkele regering die betrokken is bij dit conflict (...) Ons hart gaat uit naar alle gemeenschappen en gezinnen die door deze crisis worden getroffen.»