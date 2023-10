Enorme spin veroorzaakt ernstig verkeersongeval

De botsing vond plaats toen de bestuurder van een gehuurde camper «plotseling remde» om te voorkomen dat hij over een tarantula reed die midden op de weg zat. De motorrijder, een Canadese man, botste daarop tegen de achterkant van de bus, zo staat te lezen in een persbericht van het park. De enorme harige spin stak State Route 190 over ten oosten van Towne Pass, gelegen in het Death Valley National Park. In de camper zat een Zwitsers koppel dat op bezoek was in de Verenigde Staten, aldus functionarissen van het park. De spin bleef ongedeerd en vluchtte na het ongeval de woestijn in.