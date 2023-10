Selfies met alligators en bierbuik-sumoworstelen: Florida organiseert eerste ‘Florida Man Games’

De organisatoren beschrijven de wedstrijd als «de meest krankzinnige atletische krachtmeting op aarde. Het wordt de kans om voor een dag het leven van een Florida Man te leiden». De spelen zullen de spot drijven met Florida's reputatie voor het produceren van vreemde nieuwsberichten over geweren, drugs, drank en alligators. Zo zullen deelnemers rennen over een obstakelbaan met hekken en tuinen, terwijl ze achtervolgd worden door politieagenten. Ook is er een spel waarbij ze zoveel mogelijk geld moeten proberen te pakken in een wervelwindcabine en is er een onderdeel waarbij spelers elkaar van een platform de modder in moeten slaan met stokken.