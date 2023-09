Audio opgedoken van agent die grapt over dodelijk auto-ongeluk: «Haar leven was toch niet veel waard» (video)

In de auto is te horen hoe agent Daniel Auderer het jonge slachtoffer belachelijk maakt. Jaahnavi Kandula, een 23-jarige studente, overleed in januari toen ze bij het oversteken van de straat omver gereden werd door een andere agent. Die politiewagen reed toen 120 kilometer per uur, in een zone waarin de maximale toegestane snelheid 40 kilometer per uur is. Hij reageerde op een oproep over een overdosis. Door de hoge snelheid zou de studente zo’n 30 meter verder geslingerd geweest zijn.

Uit bodycamopnames, gemaakt de ochtend na het ongeluk, blijkt dat Auderer niet zo met het verloren leven in zat. «Hij reed zo’n 80 kilometer per uur, dat is geen roekeloos rijgedrag voor een getrainde chauffeur», zegt hij over het rijgedrag van de agent. «Maar ze is dood.» Daarna barst Auderer in lachen uit. «Het is een doodgewoon iemand. Schrijf gewoon een cheque uit. Ze was maar 26 jaar oud. Ze had maar een beperkte waarde.»