Belgische vrouw belandt in nachtmerrie nadat ze 3.500 euro moet betalen na online simulatie: «We hebben deze vakantie niet geboekt»

Afgelopen lente was Céline op zoek naar goede deals voor haar volgende vakantie. Ze kwam op een Duits platform terecht. Ze vulde haar naam en geboortedatum in, evenals die van haar partner en hun kinderen, om een prijssimulatie te krijgen voor een vakantie in Turkije.

«We kwamen tot het laatste stadium, waar we de uiteindelijke prijs zouden krijgen, maar boekten de vakantie niet», legt ze uit aan Sudinfo. «We hebben onze bankgegevens ook niet ingevuld.» Uiteindelijk ging het gezin niet door met de simulatie en koos ervoor om via een Belgische touropereator te boeken.

Maar enkele weken geleden ontving het koppel brieven van deurwaarders in het Duits bij hen thuis. Er werd hen gevraagd om meer dan €3.500 te betalen voor een vakantie die ze niet hadden geboekt. TUI Germany is van mening dat het Belgische gezin de voorwaarden van het platform waarop ze de simulatie maakten heeft geaccepteerd en dat ze daardoor verplicht zijn om te betalen.

Andere regels

Het Belgische echtpaar heeft besloten een klacht in te dienen. Maar dit verhaal herinnert ons eraan dat we uiterst waakzaam moeten zijn als we op buitenlandse websites surfen, omdat de wetgeving niet overal hetzelfde is. In Duitsland bijvoorbeeld waarschuwt een bijsluiter (in het Duits natuurlijk) internetgebruikers dat ze moeten betalen om een reservering te maken. Wanneer consumenten dit bevestigen, zijn ze definitief verplicht om te betalen voor wat ze hebben gekocht.