Beller maakt wel héél expliciete geluiden tijdens belspelletje: «Geen idee wat het was, maar ik vond het wel leuk» (video)

Tijdens het Britse ochtendprogramma ‘This Morning’ kan je tegenwoordig makkelijk geld verdienen door in te bellen tijdens hun spelletjesrubriek ‘Spin To Win’. Het enige dat je hoeft te doen, is het paswoord van de dag door te geven en vervolgens krijg je de kans om aan het rad te draaien en een aanzienlijke som geld te winnen.