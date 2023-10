Bestuurder hoopt met DEZE gepersonaliseerde nummerplaat minder boetes te krijgen (foto)

De afgelopen jaren is het personaliseren van nummerplaten erg populair geworden. Je hoeft daarvoor gewoon even aan te kloppen bij de FOD Mobiliteit, al moet je wel diep in de buidel tasten. Voor 1.000 euro kies je zelf wat er op je nummerplaat staat. Je (bij)naam, bijvoorbeeld, of iets wat jou typeert. Er zijn echter grenzen: zo moet je het wel netjes houden en kunnen ongepaste voorstellen geweigerd worden.