Nummerplaat gewijd aan superheld blijft niet onopgemerkt op Belgische wegen: «Schitterend!»

De bestuurder van deze auto hoeft zich geen zorgen te maken. De eigenaar van deze Mercedes is blijkbaar een Marvel-fan en pimpt dan ook geregeld de looks van zijn auto. De ene keer is hij helemaal groen, de andere keer zwart met comic book-effecten. Alleen zijn nummerplaat blijft onveranderd: ‘HULK’.

In de commentaren valt de bijzondere nummerplaat in de smaak: «Het is niet alleen de nummerplaat die uitzonderlijk is op deze auto, het lakwerk is ook top», «Gisteren gezien bij GT Brothers: prachtig zicht, maar mist een likje groen als je op de nummerplaat afgaat.»