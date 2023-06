Elektrische auto is gemiddeld even duur als brandstofwagen, maar er is één cruciaal verschil (video)

Doorgaans zijn elektrische wagens duurder bij de aankoop en goedkoper in gebruik dan vergelijkbare diesel- en benzinewagens. Om het volledige kostenplaatje in kaart te brengen, heeft het Federaal Planbureau de ‘total cost of ownership’ of ‘totale eigenaarskosten’ van alle nieuw verkochte wagens op de Belgische markt in 2021 onderzocht. Daarvoor keek het naast de kosten van de aankoop van een nieuwe wagen ook naar de gebruikskosten en belastingen over de hele levenscyclus. Hierbij werd rekening gehouden met het jaarlijks aantal afgelegde kilometers en of de wagens aangekocht werden door particulieren of bedrijven.