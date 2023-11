Camionette rijdt parkeerplaats in en uit, maar beschadigt Porsche: «Dat leek me opzettelijk!» (video)

Het tafereel speelde zich vorige week dinsdag af in Rossignol, een dorp in de Belgische provincie Luxemburg. Op de beelden zien we hoe de bestuurder van een camionette zich in een parkeerplaats manoeuvreert terwijl de laadklep nog openstaat. Bij het uitrijden scheurt de laadklap langs de zijkant van een geparkeerde Porsche, wat voor behoorlijk wat schade zorgt.