Comedian voert as van vader aan pelikaan en maakt er comedyshow over

Nadat ze er als volwassene achter kwam wie haar echte vader was – jarenlang geloofde ze dat haar vader iemand anders was – bracht Kayleigh twee «geweldige» jaren met hem door. Na zijn dood, voerde ze hem aan een pelikaan. Dat meldt de Britse krant Metro.

«In 2010 flapte mijn moeder er op kerstochtend plots uit dat ze een affaire had gehad en dat iemand anders waarschijnlijk mijn vader was», vertelt ze. Kayleigh en haar zus – die haar halfzus bleek te zijn – waren oude familiefoto's aan het bekijken toen Kayleigh opmerkte hoe verschillend hun gelaatstrekken waren.

De man van wie Kayleigh altijd heeft gedacht dat hij haar vader was, woonde in Australië. Ze had geen hechte band met hem. Toch was het nieuws een grote schok voor Kayleigh. «Ik was geïntrigeerd, want ik had nooit echt een vader gehad. Ik dacht: ‘Is het een aardige vent? Kan ik hem vinden?’» Haar moeder zei dat hij nog steeds getrouwd was met dezelfde vrouw als toen hij de affaire had. Ze vermoedde dat Kayleigh niet zomaar ‘kon komen opdagen en zijn leven ruïneren’.

Gespot in de Aldi

Kayleigh probeerde haar biologische vader op te sporen, maar hij had een vrij banale naam: Brian Jones. Ze kon niets vinden en haar moeder gaf geen verdere details prijs. Vijf jaar later, in 2015, belde Kayleighs moeder haar met de boodschap dat Brian niet meer getrouwd was met dezelfde vrouw. Dus was het moment gekomen om zich voor te stellen, zonder een huwelijk kapot te maken.

Kayleighs moeder had hem gespot in de Aldi. Natuurlijk. Hij bleek al die tijd al in hun stad te wonen. Op zijn busje stond Brians bedrijfsnaam. Na wat googelen vond ze hem. «Ik vond zijn adres en zo, en het was zijn website, maar ik was te bang om iets te doen. Ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD) en een van de belangrijkste symptomen daarvan is angst om afgewezen te worden.»

We spoelen twee jaar vooruit. Kayleighs moeder – die dan als receptioniste in een autogarage werkt – spot Brian opnieuw. Hij was binnengekomen om zijn auto te laten nakijken. Hij stemde in met een DNA-test. «Hij bleek mijn echte vader te zijn. Dat was op 26 mei 2017 en we hebben elkaar twee jaar lang goed leren kennen.»

Donker gevoel voor humor

«Toen overleed hij plotseling, op de dag af twee jaar later. Het was echt plotseling. Een schok.» Door Kayleighs BPD heeft ze een ‘obsessieve’ eigenschap, en ze wilde er zeker van zijn dat Brian terecht zou komen waar hij wilde zijn. «Hij had een heel donker gevoel voor humor. We hadden een gesprek over wat er met onze lichamen moest gebeuren als we zouden sterven...»

Ze beloofde om zijn wens te vervullen na zijn dood en hield woord. Toen Kayleigh zag hoe haar vrienden met hun mond vol tanden stonden toen ze haar bizarre verhaal vertelde, besloot ze er een zingende comedyshow van te maken: ‘I Fed My Dad To A Pelican’.

In de show gaat ze in detail in op wat er precies is gebeurd met de as van haar vader en een vogel met een grote snavel. Het komt erop neer dat ze haar vader aan een pelikaan heeft gevoerd. True story.