Britse comedian Russell Brand onder vuur: «Al zijn collega’s waren op de hoogte van zijn wangedrag»

Publiek geheim

Hughes geeft aan dat zijn seksueel wangedrag al lang een publiek geheim was. «Ik had net een contract getekend bij Russells agent op het hoogtepunt van zijn carrière, ik was een grote fan van de man en zo enthousiast om hem te ontmoeten», schreef de 34-jarige Hughes op X, het vroegere Twitter. «Maar op mijn eerste dag bij het agentschap kreeg ik zonder aanleiding te horen dat ik onder geen beding met hem naar bed mocht gaan, omdat hij graag vrouwen achtervolgt en seks met ze heeft. Zodra hij seks met ze had gehad, voelde hij zich ziek en wilde hij niet meer bij ze in de buurt zijn, dus liet hij ze ontslaan of van het bureau verwijderen. Dat was in het verleden al een paar keer gebeurd. Ik was toen 22, deed wat me gezegd werd en ontweek hem volledig.»

De auteur van ‘Living My Best Life, Hun: Following Your Dreams Is No Joke’ werd gevraagd of ze op de hoogte was van zijn vermeende gedrag vóór de meest recente onthullingen: «Er is geen enkele komiek in het Verenigd Koninkrijk die niet op de hoogte was van zijn gedrag», antwoordde ze. «We hebben allemaal de geruchten gehoord. Ik wist persoonlijk niet dat het zo erg was. Maar ik heb altijd begrepen dat hij ‘dodgy’ was en dat ik hem moest vermijden.»